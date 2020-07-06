Сине-бело-голубое знамя «Зенита» поднято на самом высоком флагштоке в Европе в честь досрочной победы команды в чемпионате России.

Как сообщает телеканал 78, флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова неподалёку от «Лахта Центра». Конструкция является частью одного из проектов программы развития «Газпром Арены».

Высота флагштока достигает 105 метров и позволяет поднимать полотно внушительных размеров — 20х30 метров. Его высота соответствует длине футбольного поля.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» и досрочно оформил чемпионство в сезоне-2019/20. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали второй раз подряд, защитив завоеванный в прошлом году титул.