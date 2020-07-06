Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о досрочной победе команды в чемпионате России-2019/20.

Малафеев отметил, что победа за четыре тура до конца сезона — показательный момент.

«Запас прочности «Зенита», во-первых. Эта победа заслуга не только питерцев, но и соперников, которые не оказали достойного сопротивления. На этот момент, питерский клуб сильнее всех. Они сейчас сильнейшая команда России, хоть и с оговорками, которые касаются отсутствия искрометного и красивого футбола», — заявил Малафеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-футболист отметил, что главный тренер Сергей Семак сделал акцент на результат, а не на баланс между красивой игрой и победами. По мнению Малафеева, «Зенит» либо набирает очки там, где другие теряют, либо выигрывает слишком очевидно с равными соперниками.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и гарантировал себе первое место по итогам сезона.