Старший вице-президент коммуникационного агентства PRP Наринэ Каприэлян раскрыла секрет популярности олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

По мнению Каприэлян, за три года взрослой карьеры Загитовой вместилось множество сюжетов, которые потребовали от фигуристки не только мастерства, но и мужества и силы духа. Ее карьера превратилась в искреннюю историю, в которой Алина не выглядит искусственно сконструированным героем, сказала Каприэлян.

«У Алины сложный образ: внешне она эльф, а внутри – несгибаемый воин. Компании всегда привлекают такие сильные личности с историей. Бренды хотят транслировать свои ценности, и очень ценят, когда могут передать свой нарратив через человека, звезду спорта или шоу-бизнеса», — добавила специалист, слова которой приводит Forbed.

Напомним, в декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова взяла паузу в соревновательной карьере. Сейчас она находится в Новогорске вместе со сборной России и готовится к новому сезону.