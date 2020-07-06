Чемпион мира по биатлону Александр Логинов поделился мнением о работе с новым старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.

«Я созванивался с Юрием Михайловичем после его назначения, поговорили мы хорошо. Он очень контактный человек, взаимопонимание у нас есть, я ему доверяю как профессионалу. Думаю, никаких проблем в работе не будет», – заявил Логинов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Каминский отмечал, что к Логинову как к лидеру команды необходимо найти подход, который позволит сделать работу максимально эффективной.

Каминский возглавил мужскую сборную России в нынешнее межсезонье. Стоит отметить, что специалист ранее не работал в биатлоне. Он был тренером в лыжных гонках, под его руководством Никита Крюков выиграл олимпийское золото в спринте.