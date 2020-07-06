PUMA: Загитова открытая, умная, веселая, из нее идет суперпозитивный вайб

PR и маркетинг-менеджер компании PUMA Валерия Ананич рассказала, почему бренд решил сотрудничать с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Ананич отметила, что Puma действительно не производит коньки, однако в России зимние виды спорта, в частности фигурное катание, выходят в топ по уровню интереса.

«У нас были и другие варианты, но в случае с Загитовой ценности бренда абсолютно совпали с имиджем амбассадора. Алина уверена в себе, открытая, умная, веселая, из нее идет суперпозитивный вайб. Она действительно superpumawoman», — сказала Ананич, слова которой приводит Forbes.

Она подчеркнула, что у Загитовой огромное множество фанатов в социальных сетях. Что бы ни делала фигуристка, это сразу же разбирается по крупицам, причем не только в спортивной прессе, отметила Ананич.