Кто уже снялся с июльских поединков на «Бойцовском острове»? Таких бойцов пока не так много.

Шамиль Абдурахимов

Одним из первых отказался от поединка Шамиль Абдурахимов — возрастной тяжеловес снялся с поединка против Сирила Гейна. Причину при этом Абдурахимов не назвал. Бой должен был состояться на UFC 251, а еще раньше — на UFC 249, но тогда он был отменен из-за коронавируса. Абдурахимова в бое с Гейном заменит другой россиянин, Сергей Павлович, а бой будет перенесен на 8 августа.

Шавкат Рахмонов

Рамазан Эмеев после поражения от Тони Мартина в ноябре должен был реабилитироваться в поединке с Шавкатом Рахмоновым, для которого поединок должен был стать дебютным в UFC. Однако казахстанец получил травму, а UFC оперативно нашел замену дагестанцу. Ей стал 27-летний Никлас Штольц, который также еще не бился в UFC. Дата боя не изменена, поединок запланирован на 25 июля.

Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов

Два россиянина отказались от дебютных поединков в UFC после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Умар Нурмагомедов должен был драться 25 июля с Натаниэлем Вудом, замена россиянину ищется. Бой Тагира планировался 15-го числа того же месяца против украинца Александра Доскальчука. Замена чемпиону GFC уже найдена, ей стал Малкольм Гордон.

Гилберт Бернс

Самый внезапный поворот случился буквально на днях, когда Гилберт Бернс снялся с титульного поединка против Камару Усмана из-за коронавируса. Без поединка этих парней турнир не был бы таким крутым, но UFC неожиданно нашел выход и договорился-таки с Хорхе Масвидалем. Именно он и подерется с Усманом в ночь с 11 на 12 июля.