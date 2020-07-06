Пресс-служба российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени ближайших матчей «Оренбурга». В 27-м туре команда встретится с ЦСКА, в 28-м — с «Ростовом». Обе игры начнутся позже, чем было запланировано.

«Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура», — объяснили в пресс-службе.

Таким образом, матч с ЦСКА, который состоится 8 июля, начнется в 18:00 по московскому времени (в 20:00 по местному), а не в 16:00 мск (18:00), как сообщалось изначально.

Встреча с «Ростовом» будет перенесена с 14:00 мск (16:00 по местному времени) на 18:30 мск (20:30).

Напомним, на данный момент «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Константина Парамонова получила два технических поражения за неявку на матчи с «Краснодаром» и «Уралом», так как клуб стал очагом коронавируса.