Во вторник, 7 июля, стартует 27-й тур чемпионата России по футболу.

Открывать программу тура будет встреча между «Тамбовом» и «Ахматом», которая начнется в 18:00 по московскому времени. Затем «Арсенал» примет «Крылья Советов», начало — в 20:30 мск.

В среду, 8 июля, состоятся четыре матча. «Оренбург» сыграет с ЦСКА, игра начнется на два часа позже, чем запланировано (в 18:00 мск вместо 16:00), так как в городе ожидается аномальная жара. В то же время «Зенит», уже оформивший чемпионство, примет «Сочи».

В 20:30 в Москве стартует дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», в параллельной встрече «Ростов» сыграет с «Уфой».

Ещё два матча состоятся в четверг, 9 июля. «Урал» на своем поле примет московское «Динамо», «Рубин» сыграет с «Краснодаром».