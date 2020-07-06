Известный голливудский актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца.

О смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля.

«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой выдающийся жизненный путь! Молюсь за тебя в твоём путешествии на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь», — написал ван Дамм на своей странице в «Инстаграме», выразив соболезнования Хабибу и всему миру UFC.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских клиник после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала ряд осложнений на сердце и другие органы. За время своей тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.