«Зенит» стал чемпионом во второй раз подряд. Значит, и праздновать Петербургу пришлось в два раза сильнее.

Все началось с раздевалки, а точнее, с того момента, как туда зашел главный тренер. Он, кстати, оформил в этот день золотой дубль: стал одновременно дедушкой и чемпионом России. Кажется, Семак первый в России, кто добился подобного результата.

Отпраздновав, «Зенит» гордо прошелся по стадиону «Краснодара». Артем Дзюба водрузил гигантскую колонку на плечо, из которой на весь Парк Галицкого играла песня «Ленинграда».

Веселье продолжилось в автобусе, где игроков «Зенита» можно было перепутать с фанатами: футболисты, оказывается складно скандируют кричалки.

В Петербурге сине-бело-голубых встретила толпа болельщиков. Они жгли файеры, вывешивали баннеры и приветствовали чемпионов.

Полный фотообзор можно посмотреть здесь.

Игроки и Семак не отказывали болельщикам в фото. Будем надеяться, коронавирусом никто не заболеет.

В честь досрочной победы команды в чемпионате России знамя «Зенита» было поднято на самом высоком флагштоке в Европе. Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова неподалёку от «Лахта Центра».