«Зенит» стал чемпионом во второй раз подряд. Значит, и праздновать Петербургу пришлось в два раза сильнее.
Все началось с раздевалки, а точнее, с того момента, как туда зашел главный тренер. Он, кстати, оформил в этот день золотой дубль: стал одновременно дедушкой и чемпионом России. Кажется, Семак первый в России, кто добился подобного результата.
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Отпраздновав, «Зенит» гордо прошелся по стадиону «Краснодара». Артем Дзюба водрузил гигантскую колонку на плечо, из которой на весь Парк Галицкого играла песня «Ленинграда».
ООООО ОООООО! #МЫЧЕМПИОНЫ pic.twitter.com/UxjLXggBBf
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Веселье продолжилось в автобусе, где игроков «Зенита» можно было перепутать с фанатами: футболисты, оказывается складно скандируют кричалки.
#МЫЧЕМПИОНЫ! ???????????? pic.twitter.com/sB1Wnb1y1F
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
В Петербурге сине-бело-голубых встретила толпа болельщиков. Они жгли файеры, вывешивали баннеры и приветствовали чемпионов.
Полный фотообзор можно посмотреть здесь.
???????? pic.twitter.com/R9ZpYE6Dzs
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Игроки и Семак не отказывали болельщикам в фото. Будем надеяться, коронавирусом никто не заболеет.
#МыЧемпионы! ???? pic.twitter.com/P3Y8qO8uPd
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
В честь досрочной победы команды в чемпионате России знамя «Зенита» было поднято на самом высоком флагштоке в Европе. Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова неподалёку от «Лахта Центра».
Флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита» поднят на самом высоком флагштоке Европы!https://t.co/cko5uvyQK8 pic.twitter.com/2uzXgE52IB
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
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