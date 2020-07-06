Российский боксёр Александр Беспутин, которого ранее признали виновным в употреблении допинга, лишён пояса WBA.

Как сообщает Boxing Scene, пояс в полусреднем весе стал вакантным, за него поборются кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос. Победитель боя станет следующим соперником Раджаба Бутаева, который проиграл Беспутину в титульном поединке.

Напомним, допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина оказалась положительной. Об этом сообщил представитель команды боксёра Раджаба Бутаева.

29-летний Беспутин провалил тест на допинг после титульного поединка. В конце ноября прошлого года он завоевал чемпионский пояс. В январе 2020-го боксер, уверенный в своей чистоте, принял решение вскрыть пробу В.