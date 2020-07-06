Издательство «Бомбора» выпустит автобиографию полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. в 2018-м году хорват стал обладателем «Золотого мяча».

«Карьера Луки стала доказательством того, что талант гораздо важнее мышц, и примером для всех молодых игроков любого роста, телосложения и силы, — написал в предисловии к книге сэр Алекс Фергюсон.

Автобиография написана в соавторстве с журналистом Робертом Маттеони, который является давним другом Модрича. С 1994 года он сопровождает сборную Хорватии в качестве комментатора.

В книги описывается непростой путь Модрича к победе. Семья Луки перебралась в лагерь беженцев во время югославской войны, когда мальчику было всего шесть лет. Первые тренировки Модрича проходили в казармах, когда отец записал его в футбольную школу ФК «Задар».