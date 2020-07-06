Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на слухи о том, что в 2020-м году могут быть отменены все международные старты.

Специалист подчеркнул, что не приветствует отмену соревнований. По его мнению, отмена турниров негативно скажется на фигуристах, которые круглый год интенсивно тренируются и соревнуются, переезжая с одного континента на другой.

«Я бы хотел, чтобы будущее фигурного катания имело такой вид: более плотный, насыщенный, интенсивный — то, что сейчас наблюдается в нашем виде спорта и в юниорском Гран-при, и во взрослом, и стартах чемпионатов», — сказал Мишин, слова которого приводит News.ru.

Напомним, на данный момент группа Мишина находится на предсезонном сборе в Кисловодске. Под его руководством тренируются Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, также к команде недавно присоединился Михаил Коляда.