Бывший футболист «Зенита» Александр Куртиян вспомнил, как подрался с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Инцидент произошел, когда Куртиян защищал цвета «Торпедо-ЗИЛ», а Семак был игроком московского ЦСКА.

«Мы сцепились с ним, как не помнить такой эпизод. Тогда же в сторону ЦСКА невозможно было дышать. Не дай бог сильнее дунешь в их сторону — это же вообще скандал был!» — сказал Куртиян, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что в те годы футболистам сборной России хотели наклеить на клубную форму отличительный знак, чтобы их было нельзя трогать. Куртиян также отметил, что не очень близок с Семаком: после инцидента не осталось никакой злобы, они здоровались, но не более.

Напомним, сейчас Семак возглавляет «Зенит». Он второй раз подряд привел сине-бело-голубых к победе в чемпионате России.