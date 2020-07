View this post on Instagram

После того, как все советы по приближению момента были использованы, я почувствовала нарастающую тревогу. Сорок вторая неделя, отёки, отсутствие ночного сна, разговоры врачей о медикаментозной стимуляции… Вечер накануне родов мы с дочерью провели вместе. Заварили малиновый лист — пришлось ободрать все хилые саженцы в огороде, посмотрели комедию, оказавшуюся не смешной, поговорили по очереди с малышкой, объяснив, что внешний мир не так страшен, каким кажется изнутри. Провожая Майю, мысленно попрощавшись с ее животом, я вспомнила о силе слова, о том, что исторически напутствие матери играло важнейшую роль. Я конечно не святейший Патриарх, но по-матерински перекрестив дочь, сказала: «благословляю тебя родить», вложив в эти простые слова всю любовь. В 4 утра открыла глаза и села на кровати. Началось — сказал мне внутренний голос. Майя живет отдельно, звонить я, естественно, не стала, вдруг ошиблась. Меня трясло и знобило, не хватало кислорода. В 6 раздался звонок, взяла трубку с первого гудка… «Мама, мы едем в роддом. В 4 утра начались схватки…» Дальше все как в тумане. Рожала сестра, подруги, за которых я сильно переживала, но это другое. Я не переживала, я проживала эту боль вместе с ней, дышала, расслаблялась, молилась, как будто бы мы были рядом, вместе.. В 12.00 написала Жене узнать как продвигается процесс, до этого врач обозначил временной коридор с 14 до 17.00. Женя ответил в 12.30: «родили!». Гладко и естественно, без мучительной боли… Малышку назвали Евой. 3.700. 52 сантиметра. Увидев фотографии и видео, я поняла, что это совершенно новый уровень ощущений, новая ступень… Как будто хранилище моего жизненного опыта наполнялось для того, чтобы открыться в полной мере именно сейчас — в этих зрелых отношениях с собой, миром, этим маленьким человеком. Вечером неожиданно случился второй важный праздник — «Зенит» вошёл в историю, став чемпионом досрочно, за четыре круга до окончания чемпионата. «Дедушка!» — скандировали игроки в раздевалке после победы. «Папа!!!» — кричали дети, увидев отца в аэропорту. «Чемпион…» — шепнула я, обнимая любимого. P.S. О том, какой комментарий я выбрала, расскажу в Сториз.