Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как назвали их новорожденную внучку.

В воскресенье, 5 июля, старшая дочь супругов Майя родила первенца.

«Малышку назвали Евой. 3.700. 52 сантиметра», — написала Анна Семак на своей странице в «Инстаграме».

Супруга тренера также отметила, что в тот же день случился еще один праздник — «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.

Подопечные Семака на выезде обыграли «Краснодар» со счетом 4:2, победа сделала сине-бело-голубых недосягаемыми в турнирной таблице. После матча футболисты «Зениты» в раздевалке поздравляли Семака, скандируя: «Дедушка!»