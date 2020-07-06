Российский волейболист, болельщик футбольного «Спартака» Алексей Спиридонов дал комментарий по поводу победы петербургского «Зенита» в чемпионате России в сезоне-2019/20.

«Конечно, чемпионство «Зенита» несправедливо. Как это может быть честно, когда их судят «свои» арбитры типа Вилкова, ну и Дзюба там играет», — заявил волейболист в интервью РИА Новости.

Также спортсмен выразил недовольство по поводу видео из раздевалки «Зенита» во время празднования, его возмутил момент с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном. «Это же дичь! Понятно, если они друзья, то это нормально, но только, когда это действие для своих», — заявил Спиридонов, отметив, что когда подобное выходит из раздевалки, то это уже ненормально.

Напомним, «Зенит» вчера победил «Краснодар» со счетом 4:1 и стал чемпионом России по футболу второй раз подряд.