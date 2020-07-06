Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о том, в каком состоянии сейчас находится ее новый подопечный Алексей Ерохов.

Слова Буцаевой приводит портал РИА Новости.

«Как я поняла с его слов, травма залечена, она его не беспокоит, при этом он находится под наблюдением врача, который контролирует его. Спортсмен выразил готовность работать» — заявила тренер.

По словам Буцаевой, главная задача Ерохова на ближайший период — это восстановление, поскольку спортсмен не был на льду три месяца.

Напомним, после сезона-2019/20 Алексей Ерохов принял решение покинуть группу Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70» и перейти в СШОР «Москвич» к Виктории Буцаевой. У Тутберидзе Ерохов катался с 2011 года и стал чемпионом мира среди юниоров.