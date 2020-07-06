Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова рассказала о сложностях с организацией одного из этапов взрослого Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

«Насколько я понимаю, американский этап взрослого Гран-при уже находится под вопросом», — заявила экс-фигуристка в интервью News.ru.

По словам Бестемьяновой, этап Skate America в рамках серии Гран-при по фигурному катанию должен был проходить в Лас-Вегасе, однако контракт а проведение соревнований не заключен. «Ничего не происходит. Никто ничего не может гарантировать. Это все очень неприятно и грустно», — сказала Бестемьянова.

Напомним, ранее по решению организаторов были отменены три этапа юниорской серии Гран-при — в Канаде, Словакии и Японии. Решение о проведении всей серии будет принимать ISU.