Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на возможную отмену международных турниров ISU до конца 2020 года.

В интервью порталу News.ru Бестемьянова заявила, что россиянам на руку не может сыграть отмена международных соревнований. «Если это произойдет, то это обеднит фигурное катание. Это просто ужасно! И для болельщиков, и для спортсменов в первую очередь. Какой удар!», — сказала экс-фигуристка, подчеркнув, что это очень грустно.

«Люди готовятся, всю свою жизнь тратят, а соревнований не будет. Тем более мы уже видели, как международные турниры отменяли. Ничего хорошего», – добавила Бестемьянова.

Напомним, ранее портал «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что ISU может отменить все международные турниры по фигурному катанию до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.