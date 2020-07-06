Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на возможную отмену международных турниров ISU до конца 2020 года.
В интервью порталу News.ru Бестемьянова заявила, что россиянам на руку не может сыграть отмена международных соревнований. «Если это произойдет, то это обеднит фигурное катание. Это просто ужасно! И для болельщиков, и для спортсменов в первую очередь. Какой удар!», — сказала экс-фигуристка, подчеркнув, что это очень грустно.
«Люди готовятся, всю свою жизнь тратят, а соревнований не будет. Тем более мы уже видели, как международные турниры отменяли. Ничего хорошего», – добавила Бестемьянова.
Напомним, ранее портал «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что ISU может отменить все международные турниры по фигурному катанию до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Комментарии Развернуть