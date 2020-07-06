Стало известно, какая бригада арбитров рассудит петербургский «Зенит» и «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Информация появилась на сайте Российского футбольного союза.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин, его ассистентами на линиях будут Тихон Калугин и Денис Березнов, резервный судья матча – Артур Федоров. Также на игре будет работать система видеоповторов, арбитром ВАР выступит Виталий Мешков, его помощником — Дмитрий Сафьян; инспектор матча — Сергей Мартынов.

Напомним, в прошлом туре «Зенит» официально стал чемпионом России.

Игра «Зенит» — «Сочи» пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 8 июля, начало назначено на 18:00 по московскому времени.