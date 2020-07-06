Российский легкоатлет, неофициальный рекордсмен мира в прыжках с шестом Матвей Волков хочет сменить спортивное гражданство из-за ситуации в российской легкой атлетике.

Информацию об этом сообщил его отец, Константин Волков, серебряный призер Олимпиады-80, его слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам отца спортсмена, спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории, однако в силу особых обстоятельств совет WA может рассмотреть вопрос персонально. Константин Волков сообщил, что они уже направили письмо в федерацию касательно особого случая.

«Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена», — заявил Волков, добавив, что как минимум еще один взрослый российский легкоатлет из мирового топа отправил аналогичное письмо в WA.

Напомним, Матвей Волков в феврале 2020 года взял высоту в 5,50 м на крытом стадионе и установил неофициальный рекорд мира в возрастной группе до 16 лет.

На данный момент World Athletics приостановил выдачу нейтрального статуса российским спортсменам.