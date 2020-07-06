Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе клуба в чемпионате России второй год подряд.

В интервью официальному сайту «Зенита» Дзюба отметил, что в команде собралось много добротных и сильных футболистов, а также сформировался костяк, на котором все держится. Нападающий подчеркнул, что в «Зените» сложилась хорошая атмосфера, футболисты хорошо понимают сильные качества друг друга.

«Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно», — заявил Дзюба, отметив, что этот пункт очень показателен.

«Как «Ювентус», «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают», — сказал Дзюба, добавив, что ему приятно находиться там, где он находится сейчас.

Напомним, «Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2019/20 за четыре тура до конца РПЛ.