Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни отреагировал на очередную победу команды в чемпионате России по футболу.

В интервью порталу «Чемпионат» Данни заявил, что очень счастлив за «Зенит», поскольку «сине-бело-голубые» провели отличный сезон и стали лучшей командой чемпионата.

«Конечно, «Зенит» догонит «Спартак» по титулам, потому что «Зенит» — лучшая команда в России в последние 10 лет. Уверен, они будут продолжать побеждать в чемпионате ещё долгое время», — сказал экс-игрок петербуржцев.

По мнению Данни, Сергея Семака уважают все игроки, это отличный тренер и человек с сильным характером.

Напомним, «Зенит» оформил победу в чемпионате России в игре с «Краснодаром», до конца розыгрыша РПЛ осталось еще 4 тура.