Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о своем одноклубнике Юрии Жиркове.

В интервью пресс-службе «Зенита» Иванович отметил, что год назад они с Жирковым сидели на том же месте и сейчас он может сказать, что лишь больше любит и уважает своего одноклубника.

«Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он ещё будет долго играть, долго существовать в футболе, в России, везде. Динозавры, как он, ещё существуют на нашей планете», — заявил Иванович.

Напомним, сейчас Юрию Жиркову 36 лет, в текущем сезоне он сыграл в 19 матчах чемпионата России по футболу из 26, в 11 встречах вышел в основном составе «Зенита». За сезон в РПЛ Жирков забил два гола, сделал две голевых передачи и заработал две желтые карточки. Действующий контракт с клубом у Жиркова закончится летом 2020 года.