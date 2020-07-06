Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу встречи чемпионского рейса команды из Краснодара в аэропорту «Пулково», которую устроили фанаты.

По словам Медведева в интервью Sport24, болельщики соблюдали дисциплину, пока ожидали команду перед терминалом. «А те двадцать минут, которые были посвящены приветствию команды… ну да, не всегда заверяли дистанцию. Поскольку это было особое событие, как прилет команды чемпиона», — сказал Медведев, подчеркнув, что сейчас команда не думает о плохом и продолжает работу в строгом режиме.

«Команда продолжает исполнять все требования, а лишать людей праздника — было бы несправедливо», — заключил Медведев.

Напомним, фотоотчет о праздновании победы «Зенита» в чемпионате России можно увидеть здесь.