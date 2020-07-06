Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал о своем тренерском опыте, а также об отношении к работе Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Sport24 Рогонов рассказал, что занимается тренерской деятельностью с 19 лет и это неотъемлемая часть его жизни. «Мне интересно искать новые методы, упражнения и делиться опытом со спортсменами и другими тренерами», — отметил фигурист.

Рогонов также напомнил, что проводил совместные сборы с хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым, а вот с самой Тутберидзе поработать пока не удалось.

«Да и когда? Она же «многодетная мать». У нее своих хлопот хватает. Ничего, кроме уважения, к ней не испытываю. Она продвигает наш спорт вперед», – сказал Рогонов.

Напомним, сейчас Алексей Рогонов выступает в паре с Алиной Устимкиной.