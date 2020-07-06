Российский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в паре с Алиной Устимкиной, высказал свое отношение к элементам категории «ультра-си» в парном фигурном катании.

В интервью порталу Sport24 Рогонов заявил, что элементы ультра-си — это всегда риск, который идет на грани с травматизмом, поэтому на него может пойти только очень опытная пара.

«После Пхенчхана-2018 многие завершили карьеру. Сейчас в мире не та конкуренция, что была при Сочи-2014, но молодые ребята подтягиваются. Я уверен, что в парном катании мы еще увидим четверные», — ответил фигурист, добавив, что он выступает за любой прогресс, поскольку речь идет о спорте высших достижений.

Напомним, сейчас в парном катании почти не исполняются элементы в четыре оборота — четверные подкрутки и выбросы.