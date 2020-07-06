Международный союз конькобежцев ISU принял решение по поводу проведения юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что на заседании в понедельник, 6 июля, ISU не стал принимать радикальное решение по поводу международных соревнований. Руководство федерации ожидает, что ближе к осени ситуация с международными перелетами станет более ясной.

Напомним, ранее были отменены уже три этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию: по решению организаторов были отменены этапы в канадском Ричмонде, а затем от проведения соревнований отказались словацкий Кошице и японская Иокогама. При этом добавился этап в Риге по сравнению с первой версией расписания.