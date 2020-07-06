Парижский марафон 2020 года вновь был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли организаторы гонки, о чем сообщается на официальном сайте марафона.

Изначально Парижский марафон должен был состояться 5 апреля. Из-за пандемии коронавируса сначала марафон перенесли на 18 октября, но сейчас приняли решение отложить гонку еще на месяц — на 15 ноября.

«Чтобы иметь возможность провести Парижский марафон в лучших условиях, после консультаций с мэрией и префектурой полиции Парижа мы решили перенести дату мероприятия», — говорится в заявлении организаторов.

Отметим, в 2020 году из-за пандемии коронавируса было отменено сразу несколько знаменитых марафонов — Нью-Йоркский, Бостонский, Дублинский, также гонки в Берлине и Риме.