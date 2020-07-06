Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал о том, когда будет приниматься решение по проведению серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Слова Лакерника цитирует агентство ТАСС.

«Вопрос идет о ближайших стартах, а, к примеру, решение по взрослым Гран-при еще терпит», — сообщил Лакерник, подчеркнув, что оно будет приниматься лишь в начале августа и не ранее.

По словам Лакерника, на данный момент может появиться решение по проведению серии Гран-при среди юниоров и турниров серии ISU Challenger, которые пройдут в самом начале сезона.

Напомним, на данный момент были отменены уже три этапа серии юниорского Гран-при в сезоне-2020/21 — в Канаде, Словакии и Японии. Под вопросом, по информации Натальи Бестемьяновой, находится турнир Skate America в США.