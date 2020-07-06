Российские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева синхронно станцевали на спортивной площадке базы «Юг Спорт» в Кисловодске.

В «Инстаграме» Самодуровой появилось видео, где спортсменки танцуют под песню Akon — Bananza.

«Bananza с любовью от Лизы и Сони», — гласит подпись к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Samodurova (@sofia_samodurova) 6 Июл 2020 в 10:03 PDT

Группа Алексея Мишина проводит сбор в Кисловодске с 1 июля по 20 июля, хотя изначально планировалось, что спортсмены заедут на базу с 1 июня. Отметим, фигуристы уже прошли тестирование на коронавирус и приступили к ледовым тренировкам. Чуть позже к команде должна присоединиться Анастасия Гулякова.

C июня в катках базы «Юг спорт» тренируются фигуристы еще трех групп — Евгения Плющенко, Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына.