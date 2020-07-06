Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об очередном витке конфликта с комментатором и блогером Василием Уткиным.

В своем «Инстаграме» Канделаки написала, что в России хватает своих проблем — ксенофобия, женоненавистничество, бодишейминг и хейт в интернете по любому поводу.

«У моей маленькой армии хейтеров есть и свои публичные лидеры: метеор спортивной тележурналистики Василий Уткин за пять лет методично проставил все галочки в словаре оскорблений, пытаясь меня уязвить», — написала Канделаки, подчеркнув, что Уткин не боится показаться националистом и бодишеймером, называя ее «Тина Сацивиевна».

Канделаки подчеркнула, что она не единственный представитель этноменьшинства ни на телевидении, ни в спорте. «Почти половина состава национальной сборной по футболу, на секундочку, — представители других национальностей», — написала Канделаки, добавив, что Уткин делит людей на правильных и неправильных.