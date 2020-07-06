Московский ЦСКА заинтересовался аргентинским форвардом клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчем. Информацию об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным СМИ, московский клуб уже сделал предложение по покупке Гайча: армейцы готовы выкупить права на нападающего за 8 миллионов евро. О реакции со стороны «Сан-Лоренсо» пока ничего неизвестно.

Однако параллельно Адольфо Гайчем заинтересовался ряд итальянских клубов. Покупку форварда хотели осуществить также «Милан», «Парма», «Интер» и «Рома». Адольфо Гайчу сейчас 21 год, он является воспитанником «Сан-Лоренсо».

Напомним, на данный момент команда Виктора Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА набрал 43 очка за 26 туров РПЛ, в следующем туре москвичей ждет матч с «Оренбургом».