Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2019/20.

Слова Нобоа приводят портал Sport24. Полузащитник отметил, что у него много друзей в «Зените», за которых он переживает.

«Реально рад, что они уже получили чемпионство. Звонил ли уже кому-то? Конечно, с Дриусси, Вильмаром разговаривал. Написал сообщение тренеру Вильяму, Сергею…», — отметил Нобоа, добавив, что сейчас команду уже более тысячи человек лично поздравило.

«Чего жду от игры с «Зенитом», после того как они стали чемпионами? Это будет тяжелая игра, и нужно будет нам 1 очко или 3. Думаю, 100% они будут использовать ротацию», — отметил Нобоа, добавив, что не собирается себя как-то специально показывать в игре против бывшего клуба.

«Для меня это счастье быть на поле с друзьями, пусть выиграют лучшие», — заключил Нобоа.