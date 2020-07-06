Петербургский «Зенит» получит новый кубок чемпионов России после того, как завершится игра с «Сочи» в 27-м туре РПЛ.

Игра запланирована на среду, 8 июля, начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени. Матч пройдет в Петербурге на «Газпром-Арене». На матч придут до 10 процентов болельщиков согласно разрешению Роспотребнадзора.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2019/20 после победы над «Краснодаром»: команда Сергея Семака стала недосигаемой для конкурентов. Эта победа в чемпионате России стала самой ранней: клуб обеспечил себе титул за четыре тура до окончания турнира.

В прошлом сезоне «Зенит» получил трофей на вечное хранение, поскольку выиграл чемпионат России пять раз, а лига изготовила новый трофей.