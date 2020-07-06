Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери показал, как выглядит его дом после ограбления.
Видео с прогулкой по дому Рибери выложил в своем «Твиттере».
Известно, что дом футболиста во Флоренции ограбили, пока он принимал участие в гостевом матче «Серии А» против «Пармы» вчера, 5 июля. В момент ограбления в доме никого не было. О масштабах ущерба футболист не сообщил.
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— Franck Ribéry (@FranckRibery) July 6, 2020
Позже итальянские СМИ написали о том, что Рибери может покинуть итальянский чемпионат, поскольку опасается за себя и свою семью.
Напомним, Рибери провел 15 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии, забил три мяча и сделал две результативных передачи. До перехода во «Фиорентину» Франк Рибери 12 лет провел в мюнхенской «Баварии».
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