Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери показал, как выглядит его дом после ограбления.

Видео с прогулкой по дому Рибери выложил в своем «Твиттере».

Известно, что дом футболиста во Флоренции ограбили, пока он принимал участие в гостевом матче «Серии А» против «Пармы» вчера, 5 июля. В момент ограбления в доме никого не было. О масштабах ущерба футболист не сообщил.

Позже итальянские СМИ написали о том, что Рибери может покинуть итальянский чемпионат, поскольку опасается за себя и свою семью.

Напомним, Рибери провел 15 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии, забил три мяча и сделал две результативных передачи. До перехода во «Фиорентину» Франк Рибери 12 лет провел в мюнхенской «Баварии».