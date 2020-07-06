Российский голкипер Антон Митрюшкин тренируется с основным составом «Монако» и в скором времени может подписать контракт с клубом.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, Митрюшкин начал тренироваться с «Монако» после того, как закончился его контракт со швейцарским «Сьоном». Россиянин выступал в чемпионате Швейцарии с 2016 года, однако из-за пандемии коронавируса клуб попал в затруднительное положение и контракт с Митрюшкиным не продлил.

За «Монако» сейчас уже выступает один российский футболист — это Александр Головин. Полузащитник провел в команде уже два сезона.

Сезон-2019/20 в Лиге-1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса и запрета на проведение спортивных соревнований, «Монако» занял в чемпионате девятое место.