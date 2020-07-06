Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказал мнение по поводу возможного назначения Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России.

В интервью порталу «Тюменская арена» Ростовцев заявил, что для выхода СБР из кризиса нужна консолидация всех здоровых сил союза. «Чтобы не было склок, а была конкретная работа. Надо спокойно все решать внутри организации», — сказал специалист, подчеркнув, что ему хотелось бы, чтобы внеочередная конференция положила конец этому раздраю.

Ростовцев также убежден в том, что вокруг Виктора Майгурова могут собираться здоровые силы, поскольку у него много опыта и рассудительности, а также он выполняет свои обещания.

«Его многие в биатлонном сообществе уважают как внутри России, так и за рубежом. Поэтому есть уверенность, что если Майгуров станет президентом, то сумеет вывести СБР из кризиса», — заявил Ростовцев.

Напомним, 11 июля пройдет внеочередная конференция СБР, на которой могут выбрать нового президента организации.