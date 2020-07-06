Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне мнением о работе VAR в играх лидеров чемпионата Испании – «Реала» и «Барселоны».

Слова Симеоне цитирует издание Marca. Тренер отметил, что система видеоповторов влияет на все команды, а ранее в футболе не было возможности что-то пересмотреть.

«Судьи могут ошибаться. ВАР делает [игру] справедливее для всех. Те, кто выигрывают от его использования, получают больше пенальти, потому что больше атакуют. Как «Реал», — отметил Симеоне, добавив, что кому-то видеоповторы идут на пользу, а кому-то идут во вред, но влияние ощущается на все команды.

Напомним, в последние недели в испанских СМИ активизировались разговоры о том, что «Реалу» слишком часто назначают пенальти после просмотров видеоповторов.