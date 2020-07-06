Генеральный директор футбольного клуба «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Игорь Майоров рассказал последние подробности о состоянии вратаря Ивана Заборовского, в которого попала молния на тренировке.

Слова Майорова цитирует пресс-служба клуба.

«Глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ — будем смотреть», — заявил гендиректор клуба, отметив, что он связывался с отцом игрока.

По словам Майорова, врачи относятся к Заборовскому нормально, ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Подмосковья.

Известно, что Заборовский был введен в состояние искусственной комы. «Пока он продолжает там находиться, чтобы его мозг отдыхал, насыщался кислородом», —заявил Майоров.

Инцидент произошел в субботу, 4 июля, 16-летнему голкиперу сразу оказали помощь и увезли в больницу.