Российский футбольный тренер Рашид Рахимов высказал мнение по поводу высказывания Артема Дзюбы о ментальности «Зенита» и игре «сине-бело-голубых» против «Краснодара».

В эфире передачи «Тотальный футбол» на «Матч ТВ» Рахимов отметил, что «Зенит» пока рано сравнивать с «Ювентусом» и «Баварией» по части игры и характера.

«Было два разный тайма. Все решали индивидуальные ошибки: ошибка Газинского и нереализованное пенальти Вандерсоном. В этой игре все могло развернуться по-другому», — заявил Рахимов, добавив, что у «Краснодара» были шансы на победу, команда постоянно атаковала.

«Чего не хватает в игре «Краснодара» — баланса, который дает надежность», — отметил Рахимов, добавив, что при отсутствии баланса команда где-нибудь проваливается.

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.