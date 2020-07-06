Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/21 несмотря на проблемы с финансами.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Сейчас клуб имеет долги перед хоккеистами по зарплате за четыре месяца, а также пока не подписал договор с ареной в Подольске на следующий сезон.

Как стало известно СМИ, до 25 июля клуб должен погасить долги перед игроками, а также будет решен вопрос по поводу стадиона, однако для этого клубу придется снизить общий бюджет на сезон-2020/21. Ожидается, что в «Витязе» снизят зарплату хоккеистам, а также тренерскому штабу на 20 процентов. Такой ход со стороны руководства позволит клубу продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, предыдущий сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, чемпионом России по хоккею в сезоне признали московский ЦСКА.