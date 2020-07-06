В ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приняли решение не снимать с теннисистов рейтинговые очки до конца 2020 года.

Информацию об этом сообщила пресс-служба организации.

Напомним, рейтинг АТР был заморожен 16 марта, когда международный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится он только в середине августа: с 14 по 21 августа должен пройти турнир в Вашингтоне, США. Сообщается, что если теннисисты улучшат прошлогодние результаты на оставшихся турнирах, то им зачтут очки в рейтинге, а если выступят хуже, то им сохранят прежний результат по очкам.

Единственным турниром, за который спишут очки в 2020 году, станет Итоговый турнир АТР — очки за него сгорят 9 ноября.

Напомним, один турнир Большого шлема в 2020 году был отменен из-за коронавируса — это Уимблдон, US Open и «Ролан Гаррос» планируется провести осенью.