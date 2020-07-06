Бременский «Вердер» сохранил прописку в немецкой Бундеслиге на сезон-2020/21, победив в противостоянии с «Хайденхаймом» в рамках стыковых матчей.

Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена» и завершилась со счетом 2:2. На 3-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Хайденхайма» Норман Тойеркауф. На 85-й минуте счет сравнял Тим Кляйндинст, однако «Вердеру» в добавленное время удалось вырваться вперед: отличился Людвиг Аугустинсон с передачи Фина Бартельса. На седьмой добавленной минуте Тим Кляйндинст оформил дубль, реализовав пенальти, однако этого не хватило для победы в двухматчевом противостоянии.

В первом матче, который состоялся в Бремене, команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Таким образом, «Хайденхайм» продолжит выступления во второй Бундеслиге, а «Вердер» еще минимум сезон проведет в первой Бундеслиге.