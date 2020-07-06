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Загитова заработала более $1 млн за 2019 год. Основа дохода — шоу и спонсоры

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заработала порядка 1,1 миллиона долларов за 2019 год. Информацию об этом сообщает издание Forbes: на портале вышла статья, в котором подробно рассказывается об источниках дохода фигуристки. Основу дохода составляют спонсорские контракты, а также гонорары за участие в коммерческих ледовых шоу. Также Загитова получает выплаты от Минспорта, олимпийскую стипендию и призовые за участие в соревнованиях.

«Зенит» показал фотографии со встречи с болельщиками в Петербурге

Петербургский «Зенит» поделился фотографиями со встречи с болельщиками в аэропорту Пулково после возвращения из Краснодара. Подопечные Сергея Семака досрочно оформили чемпионство, на выезде обыграв «Краснодар» со счетом 4:2 в 26-м туре чемпионата России. В аэропорту команду встретили фанаты, они устроили яркое файер-шоу в честь победителей.

«Зениту» вручат новый кубок чемпионов России после игры с «Сочи»

Петербургский «Зенит» получит новый кубок чемпионов России после того, как завершится игра с «Сочи» в 27-м туре РПЛ. Игра запланирована на среду, 8 июля, начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени. Матч пройдет в Петербурге на «Газпром-Арене». В прошлом сезоне «Зенит» получил трофей на вечное хранение, поскольку выиграл чемпионат России пять раз, а лига изготовила новый кубок.

В ATP не будут снимать с теннисистов очки в рейтинге до конца 2020 года

В ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приняли решение не снимать с теннисистов рейтинговые очки до конца 2020 года. Рейтинг АТР был заморожен 16 марта, когда международный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится он только в середине августа: с 14 по 21 августа должен пройти турнир в Вашингтоне, США. Сообщается, что если теннисисты улучшат прошлогодние результаты на оставшихся турнирах, то им зачтут очки в рейтинге, а если выступят хуже, то им сохранят прежний результат по очкам.

«Вердер» сохранил место в Бундеслиге после стыковых матчей с «Хайденхаймом»

Бременский «Вердер» сохранил прописку в немецкой Бундеслиге на сезон-2020/21, победив в противостоянии с «Хайденхаймом» в рамках стыковых матчей. Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В первом матче, который состоялся в Бремене, команды сыграли вничью со счетом 0:0. Таким образом, «Хайденхайм» продолжит выступления во второй Бундеслиге, а «Вердер» еще минимум сезон проведет в первой Бундеслиге.