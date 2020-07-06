Футбольный клуб «Тамбов» сегодня, 7 июля, примет грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени. Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, именно там сейчас проводит домашние матчи «Тамбов».

В предыдущем туре «Ахмат» на своем поле разгромно уступил московскому ЦСКА, игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. «Тамбов» одержал гостевую победу над «Спартаком»: встреча на «Открытие-Арене» закончилась со счетом 3:2 в пользу тамбовчан.

Главным арбитром матча «Тамбов» — «Ахмат» будет Сергей Иванов, его помощники — Роман Усачев и Дмитрий Березнев.

Команды являются соседями по турнирной таблице: «Тамбов» идет на 13-м месте с 28-ю очками после 26 туров, «Ахмат» набрал 27 очков. До зоны прямого вылета из РПЛ три очка, там располагаются «Крылья Советов» и Оренбург»