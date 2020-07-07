Тульский «Арсенал» сегодня, 7 июля, примет «Крылья Советов» в рамках матча 27-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи выступит Михаил Вилков, его помощниками выступят Алексей Лунёв и Наиль Сейфетдинов, резервный рефери — Антон Анопа.

В предыдущем туре «Арсенал» прервал серию из пяти поражений, на выезде обыграв московское «Динамо», большую часть матча туляки провели в меньшинстве. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» на «Самара-Арене», игра завершилась со счетом 0:0.

«Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице, команда набрала всего 24 очка за 26 туров. «Арсенал» идет на 10-м месте с результатом в 31 очко.