В матче 33-го тура английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» дома одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Эвертона» Майкл Кин в свои ворота на 24-й минуте.

После 33 туров команда Жозе Моуриньо идет на восьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 48 баллов. Подопечные Карло Анчелотти занимают 11-ю позицию с 44 очками.

Следующий матч лондонский клуб проведет 9 июля на выезде против «Борнмута», «Эвертон» в этот же день дома примет «Саутгемптон».

Напомним, чемпионом Англии за семь туров до финиша стал «Ливерпуль», который выиграл трофей раньше всех в истории АПЛ. Команда Юргена Клоппа в данный момент идет с отрывом в 23 очка от второго места.