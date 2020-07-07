Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем уникального достижения.

По сообщению GiveMeSport, капитан сине-гранатовых принимал участие в более чем десяти процентах из 9000 голов за 111-летнюю историю клуба. Аргентинец забил 630 мячей и отдал 275 результативных передач во всех соревнованиях в составе «Барселоны».

Напомним, в матче 34-го тура испанской Ла Лиги против «Вильярреала» команда Кике Сетьена забила свой 9000-й гол в истории клуба. Автором юбилейного мяча стал 17-летний Анссумане Фати.

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. На втором месте располагается Сезар Родригес, у которого 232 гола. Далее идут Ласло Кубала и Луис Суарес — по 194 гола.