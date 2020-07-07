Клопп предложил свою медаль игрокам «Ливерпуля», которым она не досталась

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не согласен с правилом АПЛ, по которому футболист, который провел менее пяти матчей в чемпионате за сезон, не получает золотую медаль.
По словам Клоппа, даже если вы сыграли лишь один матч, у вас должна быть медаль. Он отметил, если вы второй вратарь и сыграли меньше игр, вы должны получить медаль.
«Поскольку вы тренируетесь миллионы раз в год и если игроки не делают это на высшем уровне, у вас нет шансов выиграть чемпионат. Эти ребята на 100% должны получить медаль. Они могут взять мою», — сказал Клопп, слова которого приводит Liverpool Echo.
Напомним, «Ливерпуль» стал самым ранним чемпионом в истории АПЛ, завоевав трофей за семь туров до финиша. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет, с сезона 1989/90, число побед «Ливерпуля» в чемпионатах Англии дошло до 19, всего трофеев у команды 43. По общему показателю команда Клоппа — абсолютный лидер Туманного альбиона, по числу чемпионств отстает от «Манчестер Юнайтед», у которого 20 титулов.
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