Клопп предложил свою медаль игрокам «Ливерпуля», которым она не досталась

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не согласен с правилом АПЛ, по которому футболист, который провел менее пяти матчей в чемпионате за сезон, не получает золотую медаль.

По словам Клоппа, даже если вы сыграли лишь один матч, у вас должна быть медаль. Он отметил, если вы второй вратарь и сыграли меньше игр, вы должны получить медаль.

«Поскольку вы тренируетесь миллионы раз в год и если игроки не делают это на высшем уровне, у вас нет шансов выиграть чемпионат. Эти ребята на 100% должны получить медаль. Они могут взять мою», — сказал Клопп, слова которого приводит Liverpool Echo.